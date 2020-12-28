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إيران: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى يوم اغتياله

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إيران: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله إيران: قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى يوم اغتياله

مصراوي Masrawy

10:42 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

وكالات:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى يوم اغتياله، حسبما نقلت اليوم .

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها، على تلقيها تلقينا في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان: "نأمل من العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".

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