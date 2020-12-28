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مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن قاسم سليماني كان يحمل رسائل دبلوماسية معه إلى السعودية يوم اغتياله، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان لها، على تلقيها تلقينا في وقت سابق رسائل من السعودية لم تكن دبلوماسية بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنه تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.

وقال البيان: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال".