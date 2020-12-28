مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات الخطوط السويسرية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الدولية السويسرية، والقادمة من جينيف، على متنها 126 سائحًا.

وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبل فريق العلاقات العامة الركاب بالورود، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

وكذا التنسيق لإنهاء اجراءات الحجر الصحي من فحص لشهادة تحليل pcr والتي يحملها الركاب، أو إجراء التحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr قبل سفرهم إلي الغردقة.​