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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

مصراوي Masrawy

10:39 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتبت- صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 16 و19 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 38 و42 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

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مصراوي Masrawy

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