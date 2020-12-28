أخبار عاجلة

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق -
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا -
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة -
وفاة ممرض بمستشفى سرس الليان في المنوفية متأثرًا بكورونا -
بعد فيديو نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام -
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ -
وزير النقل يتابع أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري ونقل المرافق المتعارضة -صور -
لمنع التكدس| "العدل" تطلق 13 خدمة إلكترونية.. وافتتاح 6 فروع توثيق جديدة -
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً

Print
عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً
"جونز هوبكنز": تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.. أمريكا تتصدّر

عدو البشرية.. إجمالي الإصابات يصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة عالمياً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليوناً و783 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

بما فيها بريطانيا.. هنا خريطة انتشار فيروس كورونا " المتحور"

بما فيها بريطانيا.. هنا خريطة انتشار فيروس كورونا " المتحور"

باب الخلق حلقة ايناير 2021 - أهم نصايح تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

باب الخلق حلقة ايناير 2021 - أهم نصايح تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية