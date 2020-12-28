خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت البلاد منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 حالة بالفيروس

سجلت روسيا تراجعًا اليوم الاثنين، في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا؛ حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 487 وفاة و27787 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين؛ حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة وأكثر من 28 ألف إصابة.

وقال المركز في بيان: إن 20480 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و471309.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

وقد أطلقت السلطات الصحية في جميع مناطق روسيا، حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في وقت سابق من الشهر الجاري، تشمل الفئات الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالفيروس، قبل أن يتم تعميمها لتشمل كل الفئات.روسيا فيروس كورونا الجديد