أخبار عاجلة

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها -
"الشهري" يحتفل بزواجه في بارق -
تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا -
في دراستين لرئاسة الحرمين: متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة 75 دقيقة -
وفاة ممرض بمستشفى سرس الليان في المنوفية متأثرًا بكورونا -
بعد فيديو نقص الأوكسجين.. صحة الغربية: لجنة لمعاينة مستشفى زفتى العام -
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ -
وزير النقل يتابع أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري ونقل المرافق المتعارضة -صور -
لمنع التكدس| "العدل" تطلق 13 خدمة إلكترونية.. وافتتاح 6 فروع توثيق جديدة -
حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال 24 ساعة.. تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا

Print
خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا
سجلت البلاد منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 حالة بالفيروس

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 27787 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تراجعًا اليوم الاثنين، في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا؛ حيث أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 487 وفاة و27787 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، تم تسجيل تراجع في اليومين الأخيرين؛ حيث بلغت الحصيلة اليومية السابقة للوفيات 552 حالة وأكثر من 28 ألف إصابة.

وقال المركز في بيان: إن 20480 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما يرفع حصيلة المتعافين إلى مليونين و471309.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

وقد أطلقت السلطات الصحية في جميع مناطق روسيا، حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" في وقت سابق من الشهر الجاري، تشمل الفئات الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالفيروس، قبل أن يتم تعميمها لتشمل كل الفئات.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

8 الصبح - الصحة تسجل 1409 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة وتعافي 721

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

كورونا.. روسيا تسجّل 26301 إصابة خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية