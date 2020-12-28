أخبار عاجلة

بعد السخرية من ابنة يسرا اللوزي.. برلماني يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر -
البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي -
مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل -
سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة رياضية في قرية الطويرات بقنا

Print
صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة رياضية في قرية الطويرات بقنا صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة رياضية في قرية الطويرات بقنا

مصراوي Masrawy

10:39 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادى، قافلة رياضية بمركز شباب الطويرات بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إن القافلة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة داخل القرية، وحسن استغلال وقت الفراغ، ورفع اللياقة البدنية لدى الشباب، وتأتى في إطار مواصلة جهود الجامعة فى دعم المجتمع المحيط، من خلال تنفيذ القوافل المتنوعة التى تساهم فى بناء الإنسان، مؤكدا حرص الجامعة على الوصول إلى كافة القرى بإقليم جنوب الصعيد خاصة الأكثر احتياجا منها.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة التى شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض الطلاب بكلية التربية الرياضية، تضمنت ممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية بهدف دعم الشباب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
شبكة عيون الإخبارية