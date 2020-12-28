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ضبط ربة منزل ترويج للدعارة "أونلاين" في مدينة نصر

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ضبط ربة منزل ترويج للدعارة "أونلاين" في مدينة نصر ضبط ربة منزل ترويج للدعارة "أونلاين" في مدينة نصر

مصراوي Masrawy

10:23 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ربة منزل تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج بمدينة نصر.

كانت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بوجود صفحة على أحد المواقع على الإنترنت، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة، وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بأنها قامت بإنشاء الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم عبر تطبيق الواتس آب ".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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