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مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية تستعد لتوزيع لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل

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مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية تستعد لتوزيع لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية تستعد لتوزيع لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل

مصراوي Masrawy

10:15 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كوالالمبور- (د ب أ):

تستعد مجموعة "فارمانياجا" الماليزية للأدوية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن تكون جاهزة بحلول الربع الأول من عام 2021، فور حصول المجموعة على الضوء الأخضر من ، طبقا لما ذكرته وكالة "برناما" الماليزية للأنباء اليوم الاثنين.

وقال المدير الإداري للمجموعة، داتوك ذو القرنين إن المجموعة التي لديها صلة بالحكومة، شكلت فريقا مكونا من 400 فرد، يتسمون بمهارات في المجال اللوجستي والتوزيع في خمسة مخازن للبضائع، تقع في ولايات سيلانجور وبينانج وصباح وساراواك.

وأضاف ذو القرنين "ستكون اللقاحات من المنتجات المرغوب فيها كثيرا، كما ستشدد مجموعة "فارمانياجا" الأمن في مخازن البضائع لدينا، خلال عملية النقل وفي أماكن التخزين لتفادي مواقف غير مرغوب فيها".

واستعدادا لتوزيع اللقاح، استعدت الشركة أيضا لإجراء التعديلات اللازمة لمصنعها "فارمانياجا لايف ساينس" في منطقة بوشونج، لتمكينه من إجراء عملية تطوير لزجاجات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولدى مجموعة "فارمانياجا" ستة مصانع في ماليزية، ومصنع آخر هو"بي تي اريتا فارما" بمنطقة باندونج في إندونيسيا.

وفي الوقت نفسه، قال ذو القرنين إن مخازن مجموعة "فارمانياجا" لديها قدرة كافية لتخزين لقاحات، تحت درجتين إلى ثماني درجات مئوية.

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