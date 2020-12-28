أخبار عاجلة

بعد السخرية من ابنة يسرا اللوزي.. برلماني يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر -
البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي -
مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل -
سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

كشف القصة.. تفاصيل اتهام "معلمة" بتعذيب الطفلة حنين في الحضانة بالغربية

Print
فيديو كشف القصة.. تفاصيل اتهام "معلمة" بتعذيب الطفلة حنين في الحضانة بالغربية كشف القصة.. تفاصيل اتهام "معلمة" بتعذيب الطفلة حنين في الحضانة بالغربية

مصراوي Masrawy

09:59 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

العربية - مروة شاهين:

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إلقاء القبض على معلمة متهمة بتعذيب الطفلة "حنين"، التي ظهرت في مقطع تروي فيه ما حدث داخل الحضانة في منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود.

وتعود أحداث الواقعه إلى تلقي اللواء هاتي مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والدة الطفلة "حنين" تتهم "هبة.ا" 34 عامًا، معلمة حضانة بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشية.

جرى ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان مركز شرطة سمنود، للتحقيق معها حول تفاصيل الواقعة.

كان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها فالحضانة.

وقالت الطفلة "حنين.ر" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى.

أوضحت والدة الطفلة أن أفراد الأسرة لجأوا إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب.

وأشار إلى أن والدها عامل باليومية فى أحد المصانع بقرية ميت عساس، مناشدة بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال معلمة رياض الأطفال مرتكبة الواقعة. وأضافت محدش يرضى بحصل كده لضناه انه يتعذب ونفسي أجيب حقها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

شبكة عيون الإخبارية