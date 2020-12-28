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مصراوي Masrawy

العربية - مروة شاهين:

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية في إلقاء القبض على معلمة متهمة بتعذيب الطفلة "حنين"، التي ظهرت في مقطع فيديو تروي فيه ما حدث داخل الحضانة في منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود.

وتعود أحداث الواقعه إلى تلقي اللواء هاتي مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والدة الطفلة "حنين" تتهم "هبة.ا" 34 عامًا، معلمة حضانة بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشية.

جرى ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان مركز شرطة سمنود، للتحقيق معها حول تفاصيل الواقعة.

كان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها فالحضانة.

وقالت الطفلة "حنين.ر" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى.

أوضحت والدة الطفلة أن أفراد الأسرة لجأوا إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب.

وأشار إلى أن والدها عامل باليومية فى أحد المصانع بقرية ميت عساس، مناشدة بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال معلمة رياض الأطفال مرتكبة الواقعة. وأضافت محدش يرضى بحصل كده لضناه انه يتعذب ونفسي أجيب حقها.