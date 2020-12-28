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شاهد.. أمير الشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح

شاهد.. أمير الشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا إعلاناً عن بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية.

هذا وقد أعلنت "الصحة" تدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة الشرقية، وبدء حملة التطعيم بلقاح كورونا، وذلك في مركز لقاحات المستجد في مركز المعارض الدولية بالظهران.

ونصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكّدت مأمونية اللقاح وفاعليته؛ نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

وأوضحت "الصحة"، أنه تمّ تجهيز مركز المعارض الدولية بالظهران، ليكون المقر لحملة التطعيم ضد كورونا لتوافر جميع الخدمات الأساسية، ومصمّم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز (84) غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصّصة، حيث يُعد مركز المنطقة الشرقية ثالث مركز من مناطق المملكة ومحافظاتها بعد الرياض وجدة لتلقي اللقاح.

شاهد.. أمير الشرقية ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية