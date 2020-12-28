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:غرق سفينة صيد في بحر بارنتس وعلى متنها 19 صيادا

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روسيا:غرق سفينة صيد في بحر بارنتس وعلى متنها 19 صيادا :غرق سفينة صيد في بحر بارنتس وعلى متنها 19 صيادا

مصراوي Masrawy

10:10 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين عن غرق سفينة الصيد "أونيجا" وعلى متنها 19 صيادًا، في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانجليسك، (شمال غرب ) مؤكدة أنه تم إنقاذ 2 من الصيادين.

وجاء في بيان الوزارة الروسية -الذي نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- إن "طاقم السفينة مكون من 19 شخصا، تم إنقاذ اثنين منهم".

ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب غرق السفينة يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة.

وتقوم السفينة "فويكوف" الآن بعمليات البحث عن الصيادين المفقودين وتم إرسال ثلاث سفن إضافية إلى موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ، بحسب البيان.

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