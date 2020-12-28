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زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب كرواتيا

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زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب كرواتيا زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب كرواتيا

مصراوي Masrawy

10:10 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

زغرب- (أ ف ب):

ضرب زلزال قوته 5,2 درجات وسط كرواتيا وحدد مركزه قرب العاصمة زغرب صباح الإثنين، بحسب ما أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لعلم الزلازل، بينما تفيد معلومات أولية أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويقع مركز الزلزال على بعد 49 كيلومترا جنوب شرق زغرب (700 ألف نسمة) وعلى بعد 13 كيلومترا جنوب غرب سيسيك (35 ألف نسمة) بحسب المصدر نفسه.

وشعر السكان بالزلزال عند الساعة 06,28 (05,28 ت غ).

وقال كريسيمير كوك رئيس معهد رصد الزلازل الكرواتي للتلفزيون الوطني (إتش آر تي) "لم نبلّغ بالأضرار حتى الآن" مضيفا أن قوة الزلزال بلغت 5 درجات.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث أضرار طفيفة في سيسيك حيث انهارت واجهات مبان.

وضرب زلزال بقوة 5,3 درجات على مقياس ريختر العاصمة الكرواتية في مارس وتسبب في أضرار مادية جسيمة.

والبلقان منطقة نشاط زلزالي قوي وهي تشهد هزات أرضية متكررة.

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