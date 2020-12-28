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إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز المليون حالة

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إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز المليون حالة إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز المليون حالة

مصراوي Masrawy

10:03 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

جوهانسبرج- (د ب أ):

أصبحت جنوب أفريقيا أول دولة في القارة الأفريقية تتجاوز المليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة في وقت متأخر من أمس الأحد إن البلاد، التي تمر بذروة موجة ثانية من الإصابات، سجلت إجمالي مليون وأربعة آلاف و413 حالة إصابة حتى الآن منذ مارس.

وتنتشر في جنوب أفريقيا سلالة جديدة من الفيروس يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال.

وقال جون نكينجاسونج، رئيس منظمة الصحة الأفريقية، الأسبوع الماضي إن السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا تنتقل بسرعة ومن المحتمل أن تكون مسؤولة عن معظم حالات الموجة الثانية من الوباء في البلاد.

ووضعت العديد من البلدان قيودا بشأن المسافرين من جنوب أفريقيا منذ اكتشاف السلالة المتحورة.

وفُرضت قيود على الحركة في جميع أنحاء جنوب أفريقيا في نهاية مارس. وتم تخفيفها قبل بضعة أشهر ولكن تم تشديدها مرة أخرى لموسم الأعياد.

وانتشر ببطء نسبيا في القارة الأفريقية ككل، مع انخفاض إجمالي عدد الحالات مقارنة بمناطق أخرى.

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شبكة عيون الإخبارية