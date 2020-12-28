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مصراوي Masrawy

الرياض- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أن حكومته الجديدة لديها مهام استثنائية وعاجلة ستعمل عليها على المدى القصير، وفق برنامج ورؤية واضحة ترتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية المعقودة على هذه الحكومة، وفي المقدمة تخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأوضح عبدالملك في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته اليوم الاثنين أن الانعكاسات السريعة والمباشرة لتشكيل الحكومة في الجانب الاقتصادي خاصة كبح جماح تدهور العملة المحلية وتحسن أسعار الصرف عامل مشجع، يؤكد أن تفعيل مؤسسات الدولة والعمل من خلالها هو الكفيل بإحداث نقلة نوعية في حياة ومعيشة المواطنين الذين يكتوون بالتبعات الكارثية للانقلاب على السلطة الشرعية من جانب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وإشعالها للحرب أواخر عام 2014.

ولفت إلى أهمية وحدة الصف الوطني والعودة إلى المسار الصحيح في المعركة المصيرية لليمن وشعبها في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، من خلال استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وما أبدته جميع الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية من تعاون وحرص على انجاحه وبرعاية كريمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية.

وأشار عبدالملك، إلى" أن الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها"، مؤكداً أن" برنامج عمل حكومة الكفاءات السياسية سيراعي التعامل مع الأولويات بواقعية وموضوعية ومن خلال خطط وسياسات قابلة للتنفيذ وليست حبراً على ورق".