سلطنة عمان تعلن تأجيل الدورة الـ 26 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

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مصراوي Masrawy

مسقط- ( د ب أ):

أعلن وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي اليوم الاثنين تأجيل الدورة الـ 26 لـمعرض مسقط الدولي للكتاب .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع "توتير" اليوم عن البوسعيدي قوله إن التأجيل جاء بسبب جائحة كورونا.

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب منبرا ثقافيا بارزا يسعى في كل دوراته على أن يسوده المناخ الملائم للالتقاء بين الفئات الثقافية على مختلف توجهاتها الفكرية والأدبية.

وكانت سلطنة عمان بدأت رسميا امس الأحد الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد بعد قرارها الأسبوع قبل الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك و فايزر.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية امس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128 ألفا و472 إصابة، والوفيات 1495.