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قائد الجيش الألماني: نصف أنظمة الأسلحة العسكرية الألمانية فقط جاهزة للاستخدام

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قائد الجيش الألماني: نصف أنظمة الأسلحة العسكرية الألمانية فقط جاهزة للاستخدام قائد الجيش الألماني: نصف أنظمة الأسلحة العسكرية الألمانية فقط جاهزة للاستخدام

مصراوي Masrawy

10:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

برلين- (د ب أ):

حذر قائد جيش الدفاع الاتحادي الألماني في تصريحات نُشرت اليوم الاثنين من أن نصف أنظمة الأسلحة العسكرية الألمانية فقط جاهزة للاستخدام.

وقال قائد الجيش أندريه فويستنر لصحيفة دي فيلت المحافظة: "لقد أدرك الساسة بحق أن المخاطر والتهديدات العالمية لأمننا تتطلب أن يكون بونديس فير (الجيش الألماني) مجهزا بالكامل".

وأضاف فويستنر: "لكن الحد الأقصى لدينا هو 50% ... مع وضع أسوأ بالنسبة لبعض الأنظمة مثل طائرات الهليكوبتر أو طائرات تورنادو النفاثة القديمة - الوضع محفوف بالمخاطر".

وفي تقييم ذاتي لمجلس النواب في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزارة الدفاع أن نحو 74% من أنظمة الأسلحة الرئيسية قيد التشغيل.

وقال فويستنر إن "مثل هذه التقارير تثير غضب الجنود وتعطي المواطنين انطباعا خاطئا".

وقال إن الـ 74% التي تمت الإشارة إليها "تستند إلى نماذج رياضية سخيفة" ولا علاقة لها بالواقع اليومي للحياة العسكرية.

كما قال فويستنر إن الرجال والنساء في كل مكان في القوات تمكنوا من التغلب على النقص لفترة طويلة، على الرغم من الجهود القصوى التي بذلها صناع القرار على مر السنين لتحسين الوضع.

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