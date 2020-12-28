أخبار عاجلة

بعد السخرية من ابنة يسرا اللوزي.. برلماني يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر -
البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي -
مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل -
سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

للطيران: بدء تشغيل رحلات استثنائية من .. غدًا

Print
مصر للطيران: بدء تشغيل رحلات استثنائية من السعودية.. غدًا للطيران: بدء تشغيل رحلات استثنائية من .. غدًا

مصراوي Masrawy

09:57 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة للطيران، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية إلى القاهرة اعتبارًا من يوم غدًا الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

يأتي ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

وطالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم ٩٦٦١٢٢٢٩٧٧٣٢ بجدة أو رقم ٩٦٦٠١٤٨٣٩٥٠٤١ بالمدينة المنورة أو رقم ٩٦٦٠١١٤٨٤٧٣٠٠ بالرياض أو ٩٦٦١٣٨٩٨٥٤٥٤ بالدمام أو رقم ٩٦٦١٦٣٢٣٢٢٢٢ بالقصيم أو زيارة مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

شبكة عيون الإخبارية