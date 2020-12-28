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بعد السخرية من ابنة يسرا اللوزي.. برلماني يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر
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الجمعة 01 يناير 2021 12:06 صباحاً
البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي
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الجمعة 01 يناير 2021 12:06 صباحاً
مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل
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الجمعة 01 يناير 2021 12:06 صباحاً
سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:40 مساءً
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:40 مساءً
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:23 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لقطات جوية لأكبر براكين أوروبا النشطة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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