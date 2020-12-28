أهمية الكمامة الطبية والفرق بينها وبين الكمامة القماشية .. نائب رئيس شعبة الصناعات الطبية يوضح

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سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:40 مساءً
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:40 مساءً
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:25 مساءً
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:23 مساءً
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:06 مساءً
الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر
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الخميس 31 ديسمبر 2020 11:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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مصر
CBC Egypt
أهمية الكمامة الطبية والفرق بينها وبين الكمامة القماشية .. نائب رئيس شعبة الصناعات الطبية يوضح
مصر
CBC Egypt
الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:05 صباحاً
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