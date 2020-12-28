أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. Al Nahar TV

آخر النهار | المتحدث بأسم مجلس الوزراء يتحدث عن تفاصيل قرارات الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا

Print
مواضيع متعلقة
مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل

مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل

شبكة عيون الإخبارية