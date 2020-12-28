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إغاثي الملك سلمان يقدم مساعدات للاجئين السوريين متضرري "حريق حنين" في لبنان

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إيوائية وغذائية.. يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة لهم

إغاثي الملك سلمان يقدم مساعدات للاجئين السوريين متضرري

بادر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم المساعدات الإيوائية والغذائية للاجئين السوريين المتضررين من الحريق الذي اندلع أمس في مخيمهم الواقع ببلدة بحنين المنية شمال لبنان، وتم نقل المصابين منهم إلى أحد المستشفيات القريبة.

كما قام المركز بتقديم المساعدات التي تغطي المتطلبات الأساسية للمتضررين من سكان المخيم كالخيام والحقائب الشتوية والبطانيات، إلى جانب توزيع المواد الغذائية التي تفي بالمتطلبات الضرورية للعائلات المنكوبة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة -ممثلة في المركز- للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.

إغاثي الملك سلمان يقدم مساعدات للاجئين السوريين متضرري

إغاثي الملك سلمان يقدم مساعدات للاجئين السوريين متضرري

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية