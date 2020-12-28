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اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي بالشرقية

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اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي بالشرقية اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي بالشرقية
وقّعتها "إيثار" مع مجمع الدمام الطبي لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء

اتفاقية لدعم مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي بالشرقية

وقّعت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار"، مذكرة تفاهم مع مجمع الدمام الطبي، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن علي التركي، والمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد الأحمري، والدكتور صالح السلوك.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في مجال مرضى القصور الكلوي والفشل العضوي، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء.

وأكّد رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز التركي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية في تفعيل الشراكات المجتمعية مع الجهات الحكومية والخاصة كافة لتحقيق أهداف الجمعية التي تنطلق وفق أسس وقواعد حثّنا عليها ديننا الإسلامي، وجاءت متوافقة مع البروتوكولات العالمية كافة لتنشيط التبرع بالأعضاء من المتبرعين الأحياء وكذلك من المتوفين دماغياً بعد موافقة ذويهم على التبرع.

وقدّم التركي، شكره لكل العاملين في مجمع الدمام على جهودهم وتفاعلهم مع برامج وأنشطة جمعية إيثار، وكذلك تبنيهم دعم برنامج مرضى الفشل الكلوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية