نجران.. إتلاف أكثر من 22 ألف كجم من الأغذية منتهية الصلاحية

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ضِمن الجهود الرقابية للأمانة للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية

أتلفت أمانة منطقة نجران، 22.410 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية؛ وذلك ضمن الجهود الرقابية للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء، أنه جرى خلال الحملات الرقابية، مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك؛ مؤكدًا استمرار وتكثيف الحملات على المحلات التجارية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال رقم الطوارئ 940.