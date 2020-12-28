وزير الصحة الكويتي ينفي اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة جديدة من كورونا

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مصراوي Masrawy

الكويت - (أ ش أ):

نفى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، ما تردد عن اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة جديدة من فيروس (كورونا) في الكويت.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح – في تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين – إنه لا صحة نهائيا لما نشر حول تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس المُتحوِّرقادمة من لندن، مؤكدا أن المعلومات المنشورة حول تواجد الحالة في مستشفى جابر، لا تمت للحقيقة بأي صلة.

ودعا وزير الصحة الكويتي وسائل الاعلام، إلى الحصول على المعلومات الطبية الصحيحة من مصادرها الرسمية، خاصة في ظل اتباع الوزارة منهج الشفافية في الرد على أية استفسارات.

وكانت احدى الصحف الكويتية، قد نشرت خبرا حول تردد أنباء عن اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة جديدة من فيروس (كورونا) في الكويت، موضحة أن الحالة وصلت إلى البلاد من لندن قبل غلق الأجواء، وأنها هي قيد الحجر الصحي بمستشفى جابر حالياً.