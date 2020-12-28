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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون

مصراوي Masrawy

08:29 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليونا و 783 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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