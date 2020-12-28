"الإرياني" عن توقيع حزمة المشاريع التنموية: إحدى بشائر الخير بعد اتفاق الرياض

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قال: نثمّن الدعم المتواصل من أهلنا وأشقائنا في المملكة الذي يأتي امتداداً لدورها الريادي

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن توقيع عقود ثلاثة من أضخم المشاريع التنموية بين الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظات "عدن، المهرة، مأرب"؛ تشمل قطاعات الصحة والتعليم والنقل، بتكلفة 500 مليون ريال سعودي، إحدى بشائر الخير بعد اتفاق الرياض وتدشين مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: حزمة المشاريع التنموية تشمل مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة بتكلفة تبلغ 213 مليون ريال سعودي، ومشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي بتكلفة 54.4 مليون ريال سعودي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب بتكلفة تبلغ 36 مليون ريال سعودي.

وتابع: نثمّن الدعم المتواصل من أهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية والذي يأتي امتداداً للدور التاريخي والريادي للمملكة قيادة وحكومة وشعباً في تعزيز أمن واستقرار اليمن والدفع بعجلة التنمية، وتجسيداً للعلاقة الاستثنائية بين البلدين الجارين والشقيقين وروابط الدم والأخوة والمصير المشترك.

وكانت المملكةُ قد أطلقت، أمس، حزمةً من المشاريع التنموية لدعم الأشقاء في اليمن، بقيمة 500 مليون ريال.