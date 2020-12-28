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اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة

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اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب الوافدين من معظم أنحاء العالم للسيطرة على سلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

08:10 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

طوكيو - (أ ش أ):
أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، تعليق دخول الرعايا الأجانب غير المقيمين إلى البلاد والذين يصلون من معظم أنحاء العالم حتى نهاية يناير المقبل، وذلك في إطار جهودها لمنع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا والذي يحتمل أن تكون أكثر قابلية للعدوى.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر أن تلزم أيضًا المواطنين اليابانيين والمقيمين الأجانب القادمين من الدول والأقاليم التي تم تأكيد الإصابات بالسلالة الجديدة فيها تقديم نتائج اختبار الفيروس السلبية في غضون 72 ساعة من المغادرة والخضوع للاختبارات عند الوصول اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية يناير.
جدير بالذكر أن رجال الأعمال والطلاب من 10 دول آسيوية مثل البر الرئيسي للصين وكوريا الجنوبية وتايوان لن يتأثروا بالإجراء الأخير الذي اتخذته اليابان.
وأكدت أكثر من 20 دولة تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

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شبكة عيون الإخبارية