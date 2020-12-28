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"المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب

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"المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب "المطرية 6" تتقلص.. "طقس الإثنين" بتوقيع "المسند": هنا تتشكّل السحب
قال: الموجة الباردة تتراجع.. والحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تنحصر وتتقلص الحالة المطرية السادسة في هذا الموسم.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ربما تتشكّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #المدينة #مكة وعلى #الزلفي و#سدير وشمالي الشرقية.

وتابع: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعود إلى طبيعتها الشتوية حتى إشعار آخر.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية