"تصل إلى ضباب".. الأرصاد تحذر من الشبورة على الطرق الفترة المقبلة

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مصراوي Masrawy

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار في الأحوال الجوية، سيكون سمة الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه تزداد نسبة الرطوبة في الطبقات القريبة من السطح، بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد، وأيضًا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى وانخفاض سرعات الرياح.

وأوضحت الهيئة، أن هذه العوامل تعمل على تكوّن الشبورة التي تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر.

وطالبت الهيئة بتوخي الحذر صباحًا بسبب انخفاض الرؤية الكبير على الطرق، خاصة الزراعية منها، لكونها قريبة من المسطحات المائية على وسط سيناء والدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

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