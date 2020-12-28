أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة

Print
الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة الهند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة

مصراوي Masrawy

06:59 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 20 ألفا و21 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و207 آلاف و871 شخصًا.
وذكرت وزارة الصحة -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 279 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 147 ألفا و901.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 277 ألفا و301، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و782 ألفا و669 شخصا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
شبكة عيون الإخبارية