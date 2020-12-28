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يوقع مشروع قانون حزمة مساعدات والميزانية الاتحادية

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ترامب يوقع مشروع قانون حزمة مساعدات فيروس كورونا والميزانية الاتحادية يوقع مشروع قانون حزمة مساعدات والميزانية الاتحادية

مصراوي Masrawy

06:06 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
وقع الرئيس الأمريكي دونالد يوم الأحد مشروع قانون حزمة مساعدات البالغ قيمته 900 مليار دولار وميزانية الاتحادية التي تبلغ 1.4 تريليون دولار بعد ايام من التأجيل.

وأقر الكونجرس مشروع القانون المجمع الأسبوع الماضي. ومن خلال حجب توقيعه، سمح ترامب بإلغاء بعض مزايا البطالة، مما يعني أن ملايين الأشخاص قد يخسرون المدفوعات النقدية وسط المصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ووصف ترامب الأسبوع الماضي مشروع القانون بأنه "وصمة عار"، وطالب بسحب مخصصات إنفاق مختلفة، بما في ذلك بعض المساعدات الخارجية، من الميزانية. كما أصر على زيادة مدفوعات التحفيز المباشر للأفراد من 600 دولار في مشروع القانون إلى 2000 دولار.

وجاء طلب ترامب بمثابة صدمة ، حيث قام البيت الأبيض بإدراج الإنفاق الخارجي في اقتراح ميزانيته، ولم يطالب مفاوضوه في محادثات التحفيز أبدًا برقم 2000 دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وافق على التوقيع على مشروع القانون برقم أصغر، لكن مجلس النواب "سيصوت" اليوم الاثنين لزيادة الرقم إلى 2000 دولار لكل شخص.

ومنع الجمهوريون الأسبوع الماضي محاولة من جانب الديمقراطيين للحصول على دفعة لمرة واحدة تصل إلى 2000 دولار. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق منذ ذلك الحين، لكن السناتور ليندسي جراهام، حليف ترامب، أشار إلى أنه سيتم تمرير مشروع القانون.

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مصراوي Masrawy

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