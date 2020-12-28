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الحكم في طعن المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. اليوم

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الحكم في طعن المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. اليوم الحكم في طعن المتهمين بـ"فض اعتصام رابعة".. اليوم

مصراوي Masrawy

06:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

وأبرز المحكوم عليهم بالإعدام هم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامه ياسين ، ووجدي غنيم ، و٦٦ آخرين.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع وباسم عوده و ٤٤ آخرين في نفس القضية التي تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث".

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

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