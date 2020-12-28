حدث ليلاً| قفزة كبيرة في إصابات كورونا وتفاصيل عقوبات مخالفة الإجراءات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أديب مناشدًا رئيس الوزراء: "كن حاسمًا في تطبيق غرامات عدم الالتزام بالكمامة"

ناشد الإعلامي عمرو أديب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بارتداء الكمامة بكل حسم وحزم، مضيفًا: "لابد من تقنين ووضع ضوابط لفرض الغرامات وتحصيلها، كن حاسمًا وحازمُا في تطبيق العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التموين: نستهدف تنفيذ 60 صومعة حقلية لزيادة السعات التخزينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استهداف الوزارة نحو تنفيذ 60 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 300 ألف طن على مستوى الجمهورية بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة للتغلب على سلبيات الشون الترابية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هل توقع الحكومة عقوبة على الاحتفالات داخل المنازل؟ متحدث الوزراء يجيب

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة المتعلقة بوقف الاحتفالات والفعاليات خلال الفترة المقبلة لا تشمل الاحتفالات داخل المنازل الخاصة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حتى 150 جنيه.. متحدث مجلس الوزراء يوضح تفاصيل عقوبة عدم ارتداء الكمامة

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا، صدرت وفقاً لصحيح القانون، ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق، كما أنها تتفق مع صحيح القانون والدستور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الإسكان يكشف موعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من 99% من المباني الحكومية في الحي الحكومي الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الإسكان: صدور اشتراطات البناء الجديدة أول يناير المقبل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من المقرر صدور اشتراطات البناء الجديدة في أول يناير المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"معكم منى الشاذلي" يُصدر بيانًا بشأن ما تم تداوله حول التفاوض مع "بيج رامي"

نفى برنامج "معكم منى الشاذلي" ما وصفه بـ"الأخبار الكاذبة"، كاشفًا في بيان له، اليوم الأحد، تفاصيل تفاوض البرنامج مع البطل المصري "بيج رامي".

للتفاصيل.. اضغط هنا

ملايين الأمريكيين يخسرون إعانات البطالة مع رفض ترامب توقيع خطة الإنعاش الاقتصادي

يواجه ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء (كوفيد-19) خسارة إعانات البطالة الأحد، مع رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الولايات المتحدة: 19 مليون إصابة بكورونا و332723 وفاة بشكل إجمالي

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 9ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم السبت، إلى 1ر19 مليون إصابة حتى الساعة 0346 بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السلطات الأمريكية تكشف عن هوية منفذ تفجير ناشفيل

قالت السلطات المحلية في ولاية تينيسي الأمريكية يوم الأحد إن الرجل الذي فجر القنبلة في مدينة ناشفيل صباح يوم عيد الميلاد توفي في الانفجار، مضيفة أنه ليس لديها سبب للاعتقاد بتورط أي شخص آخر في الحادث.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأن الحكومة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور

أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، الأحد، عن اكتشاف ثالث حالة لفيروس "كوفيد-19" المتحور، الذي تم رصده لأول مرة في المملكة المتحدة، في مدينة أوتاوا.

للتفاصيل.. اضغط هنا