​​"الوطنية للصحافة" تخاطب المؤسسات القومية لتقليل العمالة وتفعيل العمل "أونلاين"

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مصراوي Masrawy

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، مخاطبة جميع المؤسسات القومية لإصدار تعليماتها لتقليل العمالة داخل إصدارات المؤسسة لتخفيف التزاحم داخل أماكن العمل وتفعيل العمل (أون لاين)، ومنح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وغيرهم من الحالات التي تستدعي ذلك، بما لا يؤثر على سير العمل، في إطار الحد من تأثير الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة المهندس عبدالصادق الشوربجي - في بيان اليوم الأحد - إن هذه التعليمات صدرت مؤخرا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة والحكومة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ودعت الهيئة - في خطابها الصادر إلى المؤسسات - إلى ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم وقياس درجة الحرارة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود إصابات داخل الإصدار، وإبلاغ رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم.