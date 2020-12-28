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الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".. اليوم

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الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".. اليوم الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".. اليوم

مصراوي Masrawy

05:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020


كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها على متهم سبق الحكم عليهم لاستعماله العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكي والتعدي على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدني، ومنعه من ممارسة عمله، في مطلع شهر يونيو من عام 2014.

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