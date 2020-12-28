أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور

Print
كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور كندا تعلن عن اكتشاف حالة ثالثة لفيروس كورونا المتحور

مصراوي Masrawy

03:24 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

أونتاريو - (أ ش أ):
أعلنت مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الأحد، عن اكتشاف ثالث حالة لفيروس "كوفيد-19" المتحور، الذي تم رصده لأول مرة في المملكة المتحدة، في مدينة أوتاوا.
وسافر الشخص المصاب مؤخرا من المملكة المتحدة، وفقا لوزارة الصحة الكندية.
وقالت الدكتورة باربارا يافي ، كبيرة المسؤولين الطبيين في أونتاريو في بيان: "هذا يعزز حاجة سكان أونتاريو إلى البقاء في المنزل قدر الإمكان والاستمرار في اتباع جميع نصائح الصحة العامة، بما في ذلك إجراءات الإغلاق على مستوى المقاطعة"، وأضافت "هذا أيضا تذكير مهم بضرورة عزل المسافرين الدوليين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما".
وكانت المقاطعة قد أعلنت أمس السبت عن أول حالتين للسلالة الجديدة من منطقة دورهام، وقال المسؤولون في البداية إن الزوجين ليس لهما تاريخ سفر معروف، ومع ذلك، أكدت الوزارة اليوم الأحد أن الزوجين كانا على اتصال بشخص سافر من المملكة المتحدة - وهي معلومة أشارت الوزارة إلى أنها لم تقدم إلى المسؤولين في المقابلات السابقة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بحلول العام الميلادي الجديد

قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بحلول العام الميلادي الجديد

تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

تونس تحتجز مركبي صيد مصريين إضافيين.. والخارجية تصدر بيانا

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية