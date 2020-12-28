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اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الشرابية الإرهابية

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اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الشرابية الإرهابية اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الشرابية الإرهابية

مصراوي Masrawy

03:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، حكمها على 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914.

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد علي، والثاني عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندًا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثاني والثالث الانضمام لجماعة الإخوان ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

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