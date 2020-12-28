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​احتفالًا بمرور 145 سنة على التأسيس.. اليوم افتتاح مكتبة الأهرام الميكروفيلمية والإلكترونية

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​احتفالًا بمرور 145 سنة على التأسيس.. اليوم افتتاح مكتبة الأهرام الميكروفيلمية والإلكترونية ​احتفالًا بمرور 145 سنة على التأسيس.. اليوم افتتاح مكتبة الأهرام الميكروفيلمية والإلكترونية

مصراوي Masrawy

02:30 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

يفتتح المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الاثنين أضخم مكتبة ميكروفيلمية وإلكترونية صحفية.

وتضم المكتبة الجديدة كل الأعداد لنحو 41 إصدارًا صحفيًا من العدد الأول وحتى العدد الأخير، على أفلام ميكروفيلمية، إلى جانب آلاف المجلدات والملفات الوثائقية والصور الفوتوغرافية النادرة، كما تضم جميع إصدارات مؤسسة الأهرام منذ عام 1876 وحتى الآن من الصحف والمجلات والدوريات والكراسات الاستراتيجية والتقارير المتخصصة.

وأوضح الكاتب أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات "الميكروفيلم" أن افتتاح المكتبة الجديدة يأتي في إطار احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 145 عامًا على تأسيسها في 27 ديسمبر عام 1875 على أيدي سليم وبشارة تقلا، وأنها ثاني مؤسسة صحفية على مستوى العالم بعد "نيويورك تايمز".

وقال إن المكتبة تضم أفلامًا مسجل عليها أكثر من 500 مليون صورة ميكروفيلمية، وأكثر من 250 مليون صورة إلكترونية.

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