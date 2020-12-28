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​​برلمانية: التهاون في التعامل مع كورونا له عواقب وخيمة

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​​برلمانية: التهاون في التعامل مع كورونا له عواقب وخيمة ​​برلمانية: التهاون في التعامل مع كورونا له عواقب وخيمة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تفقدت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل ، أحد مستشفيات العزل بمحافظة الشرقية.

وقالت سلامة، في تصريحات صحفية على هامش زيارتها للمستشفى، إن الأطباء وجميع الأطقم الطبية يعملون على قدم وساق، من أجل مساعدة المصابين، مطالبة وزارة الصحة بدعم المستشفى ببعض المستلزمات الأساسية تيسيرًا على الأطباء.

وأوضحت أنها ستدعو رجال الأعمال والمهتمين بالعمل العام، من أجل تقديم كافة الدعم للأطباء، للعمل على توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، مؤكدة أنها استمعت لمطالب الأطقم الطبية الذين أكدوا تقديرهم للزيارة وسترفع تلك المطالب لوزارة الصحة.

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مصراوي Masrawy

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