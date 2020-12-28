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محكمة ألمانية تصدر مذكرتي توقيف على صلة بحادث إطلاق نار في برلين

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محكمة ألمانية تصدر مذكرتي توقيف على صلة بحادث إطلاق نار في برلين محكمة ألمانية تصدر مذكرتي توقيف على صلة بحادث إطلاق نار في برلين

مصراوي Masrawy

02:02 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

برلين - (د ب أ):
أصدرت محكمة ألمانية مذكرتي توقيف على صلة بحادث إطلاق نار في وقت مبكر من الصباح في برلين مطلع الأسبوع يعتقد أنه مرتبط بجماعات الجريمة المنظمة، وفقا لتغريدة صادرة عن مكتب المدعي العام في الولاية في وقت متأخر من يوم الأحد.

ويواجه شاب يبلغ من العمر 30 عامًا تهماً بمحاولة القتل في ثلاث قضايا وآخر يبلغ من العمر 39 عامًا تهماً بحمل سلاح ناري وحيازته بشكل غير قانوني.

ويخضع كلا المشتبه بهما حاليا للعلاج في المستشفى للتعافي من إصابتهما بطلقات نارية.

واندلع إطلاق النار حوالى الساعة الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) يوم السبت فى في منطقة كروزبرج غربي برلين، التي لا تبعد كثيرا عن مقر الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألماني.

ويعتقد أن السكان هم من أبلغوا الشرطة بالحادث. وعندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، كان المهاجمون المجهولون قد فروا من مسرح الحادث.

وتم العثور على ثلاثة رجال مصابين في موقع إطلاق النار، وقفز جريح رابع إلى قناة قريبة، وتمكن عمال الانقاذ من انتشاله من المياه.

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