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تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر

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السعودية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر

مصراوي Masrawy

02:01 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

الرياض - (أ ش أ):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ، بأن قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر.
وأكدت على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا القرار جاء إلحاقا بالصادر في 20 ديسمبر الجاري، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من المستجد (كوفيد 19)، في عدد من الدول.

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