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اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس"

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اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس" اليوم.. إعادة محاكمة محمود عزت في "التخابر مع حماس"

مصراوي Masrawy

02:00 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020

كتب- محمود الشوربجي:


تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد فهمي، جلسة إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.


كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

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