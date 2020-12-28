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إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

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انتعاش الحركة التجارية ودور الإيواء وسط متابعة الجهات ذات العلاقة

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

تشهد متنزهات محايل إقبالاً كبيرًا من المتنزهين وسكان المناطق المرتفعة، الباحثين عن المتعة والدفء.

ورصدت "سبق" مساء أمس الكثافة الكبيرة لمتنزه البلدية وفق تنظيم الحركة المرورية، ووجود لرجال الأمن، في ظل اعتدال الأجواء في أرجاء تهامة منطقة عسير كافة.

وطالب عدد من المتنزهين بتكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وتشهد مرتفعات منطقة عسير انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة؛ ما أجبر سكانها على النزوح إلى تهامة وسواحلها الدافئة؛ وهو ما أنعش الحركة السياحية والتجارية ودور الإيواء، وسط متابعة من الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات اللازمة.

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

إقبال كبير على متنزهات تهامة.. ومطالبات بتكثيف احترازات كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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