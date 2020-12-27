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.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

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مصر.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا .. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

مصر.. قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قررت المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عددٍ من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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