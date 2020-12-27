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إصابة 26 شخصًا بكورونا في كفرالشيخ

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إصابة 26 شخصًا بكورونا في كفرالشيخ إصابة 26 شخصًا بكورونا في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

11:19 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الأحد، إصابة 26 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم.

وأوضح مصدر بمديرية الشؤون الصحية أنه وفقًا للنتائج المعملية للعينات الواردة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فإن 6 من المصابين سجلوا في مستشفى الحامول المركزي.

كما جرى تسجيل 9 حالات بمستشفى صدر كفر الشيخ، و5 حالات بمستشفى دسوق العام، و6 حالات في مستشفيات حميات كفر الشيخ، وكفر الشيخ العام، وحميات دسوق، بواقع حالتين لكل مستشفى.

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