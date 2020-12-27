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الإفراج عن حليفة المعارض الروسي نافالني بعد احتجازها لمدة 48 ساعة

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الإفراج عن حليفة المعارض الروسي نافالني بعد احتجازها لمدة 48 ساعة الإفراج عن حليفة المعارض الروسي نافالني بعد احتجازها لمدة 48 ساعة

مصراوي Masrawy

10:59 م الأحد 27 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ)

أفرجت السلطات الروسية، عن واحدة من الحلفاء المقربين للمعارض الروسي أليكسي نافالني بعد احتجازها لأكثر أكثر من 48 ساعة لدى شرطة موسكو.

ونشرت ليوبوف سوبول، مقطع لها على "تويتر" في أحد شوارع العاصمة الروسية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد.

وقالت سوبول 33 عامًا، وهي محامية لإحدى محطات التلفزيون: "أنا بريئة تماما".

وأضافت: "أعتقد أنها قضية جنائية ضدي انتقاما من نافالني ولا يهم أن بدا الأمر سخيفا".

وتم احتجاز المحامية يوم الجمعة بعد أيام من قول نافالني إنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع أحد من يزعم أنهم حاولوا اغتياله.

وقامت سوبول بعد ذلك بتصوير وجود الشرطة في منزل الموظف المزعوم في جهاز المخابرات المحلية الروسية.

وتم القبض على سوبول وتغريمها لتجاهل أوامر الشرطة، بحسب تقرير رسمي.

وتقول السلطات الروسية إن سوبول تخضع للتحقيق بتهمة التعدي على ممتلكات الغير والتهديد بالعنف. ويقال إنها اقتحمت شقة امرأة عجوز، وهي تهمة تنفيها.

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مصراوي Masrawy

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