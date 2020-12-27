​برلماني يطالب باستخدام التكنولوجيا في تطوير المحليات

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب، إنه يرغب في الانضمام إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، باعتباره متخصصًا في مجال التعليم حيث يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية طب الأسنان، مشيرًا إلى التزامه الحزبي بشأن تشكيلات لجان البرلمان نظرًا لأنه ينتمي لحزب مستقبل وطن.

وأضاف المندوه في تصريحات صحفية له عقب استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في مجال التعليم، ولابد من دراسة التشريعات الخاصة بالتعليم لمسايرة مايشهده التعليم في العالم من تطور.

وتابع أنه لابد من تنمية موارد المدارس الحكومية بأفكار خارج الصندوق لزيادة مواردها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب اتخاذ قرار جاد بشأن ذلك، مستشهدًا باستغلال أسوار المدارس في الدعاية والأسطح في إنشاء محطات طاقة شمسية بهدف زيادة تلك الموارد.

وحول قانون الإدارة المحلية أوضح أنه سيكون من الأولويات، ليس بغرض إجراء انتخابات محلية فقط، وإنما بغرض ضبط منظومة المحليات ككل. ​