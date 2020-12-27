الأمن العام يكشف غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية

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مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية غموض اختفاء 3 شقيقات بالغربية، وتبين هروبهم من المنزل؛ بسبب سوء معاملة الأب والاختباء بمنطقة الطالبية.

تلقى قسم ثالث المحلة بلاغا من موظف بقيام كريماته (حاصلة علي ليسانس آداب 24 سنة، و23 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق، و14 سنة طالبة)؛ بجمع أمتعتهن وترك المنزل وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولى بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.

ورصدت المتابعة الأمنية بتاريخ 25 ديسمبر تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة -أين ياسمين ونرمين وندا) وتداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.

وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة مستأجرة بدائرة قسم الطالبية، وعللت الثلاثة سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فى الزواج منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.