النصر يقرر: إلغاء عقد "فيتوريا ".. ومدرب الشباب البديل " المؤقت "

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بعد تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أعلن رئيس مجلس الإدارة النصراوية الدكتور صفوان السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر عن قرار الإدارة بشكل رسمي إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بالتراضي بعد المستويات المتدنية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم الحالي، على أن يتم تعيين مدرب فئة الشباب بالنادي آلين ورفات مديراً فنياً للفريق الأول بشكل مؤقت.

جاء ذلك في حديث تغريدات أكد فيها السويكت أنه يدرك ثقل التركة التي يتحمل مسؤوليتها بقيادة نادي النصر، مشيراً إلى أنهم يسعون كإدارة لتجاوز الصعاب وإضافة نجاحات جديدة بجانب رجالات النصر الذين ساهموا في تحقيق هدف مهم وهو الحصول على ملعب خاص بالنادي وتحقيق توازن وإصلاح تدريجي مع الحفاظ على المكتسبات.