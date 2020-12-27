السلطات الأمريكية تغلق طريقًا بسبب شاحنة تصدر رسالة مماثلة لسيارة ناشفيل

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مصراوي Masrawy

وكالات

أغلقت السلطات الأمنية في مقاطعة ويلسون في ولاية تينيسي الأمريكية، مساء الأحد أحد الطرق السريعة، بعد الاشتباه في شاحنة بيضاء تصدر رسالة تحذيرية مماثلة لتلك التي أصدرتها السيارة المستخدمة في تنفيذ انفجار بمنطقة ناشفيل الجمعة الماضية، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأحد، أن شرطة ويلسون، أصدرت تحذيرًا للسائقين لتجنب المنطقة، والابتعاد عن الطريق السريع 231 الذي تم إغلاقه، بسبب الاشتباه في الشاحنة.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من تفجير ناشفيل الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة، في شارع مهجور وسبقها تحذير مسجل نصح الناس القريبة من الموقع بإخلاء المكان.